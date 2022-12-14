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Гутерриш: большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности

Гутерриш: большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности Большая часть стран ООН выступает за реформирование Совета Безопасности всемирной организации, чтобы он точнее отражал новые геополитические реалии.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 20:10
Гутерриш: большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности

Большая часть стран ООН выступает за реформирование Совета Безопасности всемирной организации, чтобы он точнее отражал новые геополитические реалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза по теме "Новая ориентация реформированного мультилатерализма".

"Большинство стран ООН сейчас признают, что Совет Безопасности необходимо реформировать, чтобы он отражал геополитические реалии сегодняшнего дня. Я надеюсь, что региональные группы стран и отдельные государства смогут работать вместе, чтобы достичь широкого консенсуса относительно способов реализации и модальностей реформы. ООН и лично я готовы предоставить необходимую поддержку", - сказал он.

"В деятельности Совета Безопасности уже произошли улучшения благодаря инновационным методам работы, в том числе за счет проведения открытых дебатов и использования неформальных механизмов для укрепления контактов со странами-членами за пределами Совета", - добавил Гутерриш.

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Версия на азербайджанском языке Antoniu Quterriş: “Əksər ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların tərəfdarıdır”

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