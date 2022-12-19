Гутерриш: Большая часть пшеницы по зерновой сделке пошла развивающимся странам

Большая часть экспортированной из Украины пшеницы в замках зерновой сделки была отправлена в развивающиеся страны.

Большая часть экспортированной из Украины пшеницы в рамках зерновой сделки была отправлена в развивающиеся страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Большая часть пшеницы в рамках зерновой сделки была направлена в развивающиеся страны. Сюда входят 380 тыс. тонн пшеницы, отправленных Всемирной продовольственной программой для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене", - сказал он.