О нас

Гутерриш: Большая часть пшеницы по зерновой сделке пошла развивающимся странам

Гутерриш: Большая часть пшеницы по зерновой сделке пошла развивающимся странам Большая часть экспортированной из Украины пшеницы в замках зерновой сделки была отправлена в развивающиеся страны.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 20:39
Гутерриш: Большая часть пшеницы по зерновой сделке пошла развивающимся странам

Большая часть экспортированной из Украины пшеницы в рамках зерновой сделки была отправлена в развивающиеся страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Большая часть пшеницы в рамках зерновой сделки была направлена в развивающиеся страны. Сюда входят 380 тыс. тонн пшеницы, отправленных Всемирной продовольственной программой для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Guterres: Most of wheat as part of grain deal sent to developing countries

Самое важное

Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi