Гутерриш: Аннексия Россией украинских территорий не может быть признана

Планы России по аннексии временно оккупированных украинских территорий нарушают устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом.

Планы России по аннексии временно оккупированных украинских территорий нарушают устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе брифинга.

Он напомнил, что, согласно решению Генассамблеи ООН, территория любого государства не должна быть объектом посягательств со стороны другого государства в результате применения силы или угрозы силой.

"Россия - один из пяти постоянных членов Совета безопасности - несет особую ответственность за соблюдение устава. Любое решение о продолжении аннексии украинской территории не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - подчеркнул Гутерриш.

По его словам, такие действия Кремля напрямую противоречат целям и принципам ООН и они являются опасной эскалацией в войне России против Украины.

"Аннексии нет места в современном мире, и она не может быть признана. Позиция ООН полностью привержена суверенитету, единству, независимости Украины", - отметил генсек ООН.