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Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства.
Другие страны
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19 июля 2020 г. 01:45
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.

"Неравенство - характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, - отметил генсек. - Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты".

Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. "Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов", - указал глава всемирной организации.

По словам Гутерриша, после пандемии в еще более уязвимом экономическом положении, чем раньше, оказались развивающиеся страны. "Для них нужно обеспечить не только списание долгов, но также мы выступаем за то, чтобы установить специальные права заимствования для этих стран", - сказал он.

"Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики, - продолжил генсек. - Африка должна иметь возможность делать то же самое. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10% ВВП, нужен трансфер около 200 млрд долларов США".

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Версия на азербайджанском языке Dünyadakı var-dövlətin yarısı 26 nəfərə məxsusdur

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