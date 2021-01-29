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Гутерреш сделал прививку от коронавируса

Гутерреш сделал прививку от коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса.
Другие страны
29 января 2021 г. 01:37
Гутерреш сделал прививку от коронавируса
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", - написал Гутерреш.

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