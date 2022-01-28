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Гутерреш призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Игр в Пекине

Гутерреш призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Игр в Пекине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к соблюдению олимпийского перемирий во время предстоящих в Пекине Игр.
Другие страны
28 января 2022 г. 23:30
Гутерреш призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Игр в Пекине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к соблюдению олимпийского перемирий во время предстоящих в Пекине Игр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу офисом генсека ООН.

"На фоне распространения конфликтов и напряженности олимпийское перемирие представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру. Я призываю всех соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и прекратить враждебные действия во время их проведения", - говорится в сообщении.

Отметим, что Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.

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