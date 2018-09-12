Гутерреш призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на специально созванной пресс-конференции по сирийскому Идлибу заявил, что нельзя допустить там гуманитарной катастрофы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Совершенно необходимо избегать полномасштабной битвы в Идлибе и той кошмарной гуманитарной катастрофы, которая может случиться", — заявил Гутерреш. Он напомнил, что половина населения Идлиба уже являются беженцами, которые поселились там, спасаясь от войны в других районах Сирии. "Идлиб является последней так называемой зоной деэскалации в Сирии, он не должен превращаться в кровавый котел", — заявил генсек ООН.

Он отметил, что "нынешняя ситуация в Идлибе неустойчивая и терпеть там террористов нельзя". "Но борьба с терроризмом не освобождает воюющие стороны от их основных обязательств по международному праву", — заключил Гутерреш.