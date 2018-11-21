Гутерреш осудил теракт в Афганистане

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Совет Безопасности всемирной организации решительно осудили теракт в афганской столице, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек.

«Генеральный секретарь решительно осуждает нападение на афганцев, собравшихся в Кабуле для того, чтобы отметить религиозный праздник», — говорится в заявлении пресс-службы Гутерреша. При этом он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате произошедшего. СБ ООН также осудил действия преступников, передает Report.

«Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз международному миру и безопасности», — отмечается в заявлении Совбеза.

Ранее сообщалось, что во дворце бракосочетаний в Кабуле произошёл взрыв.