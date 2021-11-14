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Гутерреш назвал принятые меры по итогам COP26 недостаточными

Гутерреш назвал принятые меры по итогам COP26 недостаточными Меры по борьбе с климатическими изменениями, которые были согласованы по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), недостаточны для спасения планеты.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 04:51
Гутерреш назвал принятые меры по итогам COP26 недостаточными
Антониу Гутерреш

Меры по борьбе с климатическими изменениями, которые были согласованы по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), недостаточны для спасения планеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

"Такие меры приветствуются, но их недостаточно... Мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы", - изложил он свою точку зрения.

В частности, генсек разочарован тем, что на прошедшем двухнедельном форуме не были согласованы отказ от государственных субсидий на углеводороды и формирование фонда на 100 млрд долларов США для помощи развивающимся странам. При этом он отметил, что у мирового сообщества есть "основа для прогресса", и выделил обязательства по отказу от вырубки лесов, а также приверженность значительному сокращению выбросов метана в атмосферу. Кроме того, генсек ООН приветствовал совместную декларацию США и Китая по климату, отражающую договоренность Вашингтона и Пекина снизить выбросы метана и сократить использование угля в промышленности в текущем десятилетии.

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