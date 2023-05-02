Гутерреш назвал гуманитарный кризис в Афганистане крупнейшим в мире

Кризис в Афганистане является крупнейшим из гуманитарных катастроф в мире.

Кризис в Афганистане является крупнейшим из гуманитарных катастроф в мире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам в Дохе по итогам встречи спецпосланников по Афганистану.

"Сложно преувеличить тяжесть ситуации в Афганистане. Это крупнейший гуманитарный кризис в мире сегодня. 97% афганцев живут в бедности. Двум третям населения - 28 миллионам - будет нужна гуманитарная помощь в этом году, чтобы выжить", - указал генсек.

Он отметил, что 6 млн афганских детей, женщин и мужчин находятся в шаге от голода: "Наш план гуманитарного реагирования, который должен набрать 4,6 млрд долларов, получил лишь 294 млн - 6,4% от общей необходимой суммы", - пояснил он.

В Дохе прошла встреча Гутерреша и спецпосланников по Афганистану от ряда стран, в том числе Китая, США, Британии, Индии, России, Пакистана, ЕС, ОИС. Мероприятие нацелено на достижение точек соприкосновения по таким вопросам, как права человека, в частности права женщин и девочек, инклюзивное управление, противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков.