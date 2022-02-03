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Гутерреш надеется, что олимпийский дух Пекина напомнит человечеству о солидарности

Гутерреш надеется, что олимпийский дух Пекина напомнит человечеству о солидарности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что дух Олимпийских игр, которые 4 февраля стартуют в Пекине, напомнит человечеству о солидарности и станет "сияющим сигналом" для всех.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 08:25
Гутерреш надеется, что олимпийский дух Пекина напомнит человечеству о солидарности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что дух Олимпийских игр, которые 4 февраля стартуют в Пекине, напомнит человечеству о солидарности и станет "сияющим сигналом" для всех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Гутерреш в четверг в видеообращении к 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Олимпийский дух - это общая основа для мира и взаимопонимания. Соревнующиеся воплощают эти качества и вдохновляют нас всех. И я надеюсь, что этот дух выйдет за рамки просто Олимпийских игр и напомнит нам, что мы принадлежим к одной семье - человечеству", - сказал генсек.

Генсек ООН добавил, что "не существует границ" для достижения мира, всеобщего благополучия и укрепления прав человека. "Пусть олимпийский дух, честная борьба и солидарность будет сияющим сигналом для всех нас", - резюмировал он.

Отметим, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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