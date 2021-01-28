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Гутерреш: Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех

Гутерреш: Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире.
Другие страны
28 января 2021 г. 23:10
Гутерреш: Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех
Антониу Гутерреш

Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии", - сказал Гутерреш.

По его словам, эти деньги могли "бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде".

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