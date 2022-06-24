Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии

Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро, победивший на июньских выборах главы государства, официально стал избранным президентом республики.

Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро, победивший на июньских выборах главы государства, официально стал избранным президентом республики.

Как передает Report, об этом пишет Los Angeles Times.

По информации издания, соответствующее решение озвучил Национальный избирательный совет страны.

«Мы даем ему полномочия (избранного президента)… для воплощения изменений, о которых мечтает молодежь прошлого и настоящего. Да здравствует колумбийская демократия», — объявил глава Национального избирательного совета Колумбии Сезар Абрео Мендес.

Ведомство подтвердило победу Петро на выборах в ходе официальной церемонии оглашения результатов голосования и вручения верительных грамот. Таким образом политик официально стал главой государства на конституционный период с 2022 по 2026 год. При этом сам Петро, выступая на церемонии, связал свою победу с «социальной мобилизацией» Колумбии.