О нас

Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии

Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро, победивший на июньских выборах главы государства, официально стал избранным президентом республики.
Другие страны
24 июня 2022 г. 04:33
Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии

Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро, победивший на июньских выборах главы государства, официально стал избранным президентом республики.

Как передает Report, об этом пишет Los Angeles Times.

По информации издания, соответствующее решение озвучил Национальный избирательный совет страны.

«Мы даем ему полномочия (избранного президента)… для воплощения изменений, о которых мечтает молодежь прошлого и настоящего. Да здравствует колумбийская демократия», — объявил глава Национального избирательного совета Колумбии Сезар Абрео Мендес.

Ведомство подтвердило победу Петро на выборах в ходе официальной церемонии оглашения результатов голосования и вручения верительных грамот. Таким образом политик официально стал главой государства на конституционный период с 2022 по 2026 год. При этом сам Петро, выступая на церемонии, связал свою победу с «социальной мобилизацией» Колумбии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi