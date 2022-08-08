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Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии

Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии Густаво Петро, избранный президентом Колумбии от коалиции левых партий "Исторический пакт", в воскресенье официально вступил в должность главы государства. Он стал первым президентом Колумбии, представляющим левые силы. Церемонию инаугурации транслировал
Другие страны
8 августа 2022 г. 01:49
Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии

Густаво Петро, избранный президентом Колумбии от коалиции левых партий "Исторический пакт", в воскресенье официально вступил в должность главы государства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Canal Institucional, он стал первым президентом Колумбии, представляющим левые силы.

"Клянусь перед Богом и обещаю народу верно соблюдать положения Конституции и законы Колумбии", - сказал новый глава государства на площади Боливара в Боготе, где проходила церемония. Председатель Сената (верхняя палата) Конгресса (парламент) Рой Леонардо Баррерас и сопредседатель сенатской комиссии по установлению мира Мария Хосе Писарро надели на Петро парадную ленту цветов национального флага - один из символов президентской власти. Баррерас приколол на пиджак президента значок в форме голубя, отметив, что он символизирует "полный мир".

Присягу также принесла новый вице-президент Франсия Маркес. Среди почетных гостей торжественных мероприятий по случаю инаугурации были король Испании Филипп VI, президенты Аргентины Альберто Фернандес, Боливии Луис Арсе, Парагвая Марио Абдо Бенитес, Чили Габриэль Борич и Эквадора Гильермо Лассо.

На выборах 2022 года за Петро проголосовали 50,4% избирателей.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyanın yeni Prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayıb

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