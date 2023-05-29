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Гурбангулы Бердымухамедов планирует совершить визит в Иран

Гурбангулы Бердымухамедов планирует совершить визит в Иран Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (Народный совет, высший представительный орган) Гурбангулы Бердымухамедов принял приглашение президента Ирана Эбрахима Раиси посетить исламскую республику.
Другие страны
29 мая 2023 г. 09:08
Гурбангулы Бердымухамедов планирует совершить визит в Иран

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (Народный совет, высший представительный орган) Гурбангулы Бердымухамедов принял приглашение президента Ирана Эбрахима Раиси посетить исламскую республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Раиси пригласил Бердымухамедова в своем поздравительном послании по случаю Дня конституции и государственного флага Туркменистана, отмечаемого 18 мая.

"Выражаю искреннюю признательность за поздравительное послание и приглашение посетить с визитом Исламскую Республику Иран. С огромной благодарностью принимаю ваше приглашение и убежден, что предстоящий визит станет важным шагом на пути укрепления дружбы и многопланового партнерства между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран", - написал в ответ Бердымухамедов. Текст его письма также опубликовало в понедельник издание.

Раиси выразил председателю Народного совета признательность за твердую позицию и волю, проявленную Туркменистаном во всестороннем наращивании сотрудничества между двумя странами в международном и двустороннем форматах. "В основном по транзиту, в водной и энергетической сферах, примером чего является недавнее повышение объемов транзита газа через Исламскую Республику Иран. С радостью ожидаю ваш предстоящий в ближайшем будущем визит в Исламскую Республику Иран, в ходе которого надеюсь обсудить на встрече в Тегеране различные векторы сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах", - написал иранский президент.

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Версия на английском языке Gurbanguly Berdimuhamedov plans to visit Iran

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