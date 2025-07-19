ГУР Украины провело кибератаку на инфраструктуру "Газпрома"

Украинская разведка нанесла киберудар по информационной инфраструктуре корпорации "Газпром", что привело к уничтожению данных о поставках, финансах и управлении объектами.

Украинская разведка нанесла киберудар по информационной инфраструктуре корпорации "Газпром", что привело к уничтожению данных о поставках, финансах и управлении объектами.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники, атака вызвала глубокие сбои в работе систем компании и может привести к аварийному режиму работы, осложнению транспортировки газа и серьезным финансовым последствиям.

По словам собеседника в ГУР, украинским специалистам удалось проникнуть во все уровни информационной инфраструктуры "Газпрома".

В результате - полностью уничтожены данные о контрактах, графиках поставок, тарифах, финансовой отчетности, а также учет налогов, платежей и юридических обязательств.