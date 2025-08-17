О нас

ГУР: Украина и РФ обменялись уже более 10 тысяч военных с начала войны

ГУР: Украина и РФ обменялись уже более 10 тысяч военных с начала войны Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что с начала полномасштабного вторжения Украина и РФ обменяли уже более 10 тысяч пленных военнослужащих.
Другие страны
17 августа 2025 г. 17:16
ГУР: Украина и РФ обменялись уже более 10 тысяч военных с начала войны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что с начала полномасштабного вторжения Украина и РФ обменяли уже более 10 тысяч пленных военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook.

"Только за последние недели домой вернулись около 1200 украинских защитников", - сообщается в публикации.

В статье The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, как военная разведка смогла наладить работу по освобождению украинских пленных во время войны и что первый контакт произошел в марте 2022 года, когда импровизированная договоренность об обмене телами погибших стала одним из первых шагов к системному переговорному процессу.

"Не было доверия. Бои шли прямо под Киевом, нам нужно было убедить врага обменять людей. Но мы не верили друг другу", - рассказал Буданов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ilə Rusiya müharibə başlayandan bəri 10 mindən çox hərbçi mübadiləsi aparıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi