ГУР: Украина и РФ обменялись уже более 10 тысяч военных с начала войны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что с начала полномасштабного вторжения Украина и РФ обменяли уже более 10 тысяч пленных военнослужащих.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook.
"Только за последние недели домой вернулись около 1200 украинских защитников", - сообщается в публикации.
В статье The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, как военная разведка смогла наладить работу по освобождению украинских пленных во время войны и что первый контакт произошел в марте 2022 года, когда импровизированная договоренность об обмене телами погибших стала одним из первых шагов к системному переговорному процессу.
"Не было доверия. Бои шли прямо под Киевом, нам нужно было убедить врага обменять людей. Но мы не верили друг другу", - рассказал Буданов.