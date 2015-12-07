Гуманитарное перемирие в Йемене будет объявлено в ближайшие дни

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Участники йеменского конфликта должны объявить о начале гуманитарного перемирия в течение ближайших нескольких дней, до намеченных на 15 декабря переговоров при посредничестве ООН.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил источник в правительстве.

"В течение нескольких дней будет объявлено гуманитарное перемирие и начнется процесс по освобождению заключенных и снятию блокады городов", - сообщил агентству источник.

Предложенная программа переговоров включает требования освободить министра обороны Йемена, захваченного хуситами в марте этого года, снять осаду городов, а также приостановить мобилизацию детей.

5 декабря прошла встреча спецпосланника ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда с президентом страны Абд Раббу Мансуром Хади в Адене.