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    Гуманитарное перемирие в Йемене будет объявлено в ближайшие дни

    В течение нескольких дней будет объявлено гуманитарное перемирие и начнется процесс по освобождению заключенных и снятию блокады городов

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Участники йеменского конфликта должны объявить о начале гуманитарного перемирия в течение ближайших нескольких дней, до намеченных на 15 декабря переговоров при посредничестве ООН

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом  заявил источник в правительстве.

    "В течение нескольких дней будет объявлено гуманитарное перемирие и начнется процесс по освобождению заключенных и снятию блокады городов", - сообщил агентству источник.

    Предложенная программа переговоров включает требования освободить министра обороны Йемена, захваченного хуситами в марте этого года, снять осаду городов, а также приостановить мобилизацию детей.

    5 декабря прошла встреча спецпосланника ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда с президентом страны Абд Раббу Мансуром Хади в Адене. 

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