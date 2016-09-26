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    Гуманитарная помощь доставлена в четыре осажденных района Сирии

    Автоколонны МККК доставили продукты питания и лекарства в города возле Дамаска и деревни в провинции Идлиб

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Около 70 грузовиков гуманитарной помощи доставлены в четыре осажденных района Сирии впервые за полгода, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Международный комитет Красного Креста сообщил, что автоколонны доставили продукты питания и лекарства в города возле Дамаска (Мадайя и Забадани) и деревни в провинции Идлиб (Фуа и Кефрайя).

    Около 4,5 млн человек в Сирии живут в труднодоступных районах, среди них - 400 тыс. человек в осажденных населенных пунктах, где нет доступа к жизненно необходимой помощи.

    На прошлой неделе ООН возобновила гуманитарную операцию после 48-часового перерыва, связанного с бомбежкой конвоя 20 сентября.

    Тогда колонна из 31 грузовика попала под обстрел, в результате как минимум 18 машин получили повреждения. В результате авианалета погибли по меньшей мере 20 человек.

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