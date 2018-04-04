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    Гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится в течение нескольких дней

    © РИА Новости / Борис Милованов

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Гуманитарная операция в Восточной Гуте в Сирии будет завершена в течение нескольких дней.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской.

    "В населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад… В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

    Рудской добавил, что российский центр по примирению сторон совместно с сирийскими властями уже вывел 156 620 человек.

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