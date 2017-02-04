Гульбеддин Хекматияр исключен из санкционного списка ООН

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН снял санкции против лидера афганской партии "Хезб-э-Ислами" Гульбеддина Хекматияра.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, правительство Афганистана ранее направило письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой убрать лидеров "Хезб-э-Ислами" из санкционного списка после того, как в конце сентября афганские власти подписали мирное соглашение с этой партией.

Напомним, что Исламская партия Афганистана - политическая партия, основанная в 1976 году Г.Хекматияром и представляющая интересы пуштунов. Имеет законное представительство в парламенте Афганистана и обладает военизированными формированиями, где находится порядка тысячи человек. Г.Хекматияр был активным участников войны против вторжения СССР в Афганистан.