Губернатору Кировской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Следственного Комитета России Владимир Маркин.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Как отметил Маркин, проведены обыски в администрации Кировской области и в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении Белых меры пресечения в виде заключения под стражу.