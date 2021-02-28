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Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах

Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах Еще одна бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах
Другие страны
28 февраля 2021 г. 05:39
Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах
Эндрю Куомо

Еще одна бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Times.

Бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора Шарлотта Беннетт заявила, что почувствовала необходимость перед другими рассказать об инциденте и хотела помешать губернатору "пользоваться своей властью".

Она сообщила, что Куомо приставал к ней весной прошлого года. По словам Беннетт, тогда она была наедине с губернатором в офисе.

О случившемся девушка рассказала главе аппарата Куомо Джилл Де Розье и попросила о возможности перейти на другую должность. Беннетт получила должность советника по политике в области здравоохранения, но настаивать на расследовании происшествия не стала, потому что ей нравилась работа.

Сам Куомо в комментарии изданию заявил, что "никогда не заигрывал с госпожой Беннетт", а также также не пытался действовать в отношении нее "неуместно".

Ранее бывшая советница губернатора Линдси Бойлан обвинила его в сексуальных домогательствах.

"Губернатор Эндрю Куомо создал в своей администрации культуру, где сексуальные домогательства и издевательства распространены так широко, что не только оправдываются, но и предполагаются", — заявила тогда американка. По ее словам, подобные действия Куомо совершал на протяжении многих лет.

После ее публикации, как утверждает Бойлан, к ней с подобными историями о Куомо стали обращаться и другие женщины.

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