О нас
Report Georgia
Аудио новости

Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку

Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали его губернатора Эндрю Куомо отставить свою должность в свете скандала
Другие страны
13 марта 2021 г. 05:37
Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку
Эндрю Куомо

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали его губернатора Эндрю Куомо отставить свою должность в свете скандала.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в опубликованном ими 12 марта совместном заявлении.

"Губернатору Куомо следует уйти в отставку", - отметили они. Ранее несколько женщин обвинили Куомо, который также является влиятельным представителем Демократической партии, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Шумер и Джиллибранд заявили, что считают эти обвинения достоверными. По их словам, Куомо "лишился доверия" жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Шумер является лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США. Джиллибранд входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах. Мэр города Нью-Йорка, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также заявил на этой неделе, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк 11 марта начал разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. За его импичмент высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы. Куомо заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi