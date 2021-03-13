Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали его губернатора Эндрю Куомо отставить свою должность в свете скандала

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали его губернатора Эндрю Куомо отставить свою должность в свете скандала.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в опубликованном ими 12 марта совместном заявлении.

"Губернатору Куомо следует уйти в отставку", - отметили они. Ранее несколько женщин обвинили Куомо, который также является влиятельным представителем Демократической партии, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Шумер и Джиллибранд заявили, что считают эти обвинения достоверными. По их словам, Куомо "лишился доверия" жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Шумер является лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США. Джиллибранд входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах. Мэр города Нью-Йорка, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также заявил на этой неделе, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк 11 марта начал разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. За его импичмент высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы. Куомо заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.