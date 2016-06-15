​Губернатор Токио подал в отставку из-за обвинений в растрате

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Губернатор Токио Ёити Масудзоэ подал в отставку из-за обвинений в том, что он использовал бюджетные средства для оплаты отпусков и комиксов для своих детей, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ожидалось, что ему вынесут вотум недоверия в среду.

Масудзоэ, который победил на выборах с обещанием, что администрацию больше не затронут скандалы, отрицает, что нарушил закон, однако признал оплошности с этической точки зрения.

В апреле стало известно, что Масудзоэ ездил на служебном автомобиле в коттедж к югу от Токио, где он проводил выходные.

Вскоре появилась информация о чрезмерных расходах на служебные командировки, оплату дорогостоящих курортов, семейные поездки за город и дорогую одежду.

Масудзоэ в ответ утверждал, что некоторые купленные им вещи, включая рубашки из китайского шелка, были связаны с работой.

Кроме того, как он объяснял, бронирования отелей были сделаны его помощниками и его бухгалтер мог по ошибке записать некоторые личные расходы как рабочие.

Скандал вокруг Масудзоэ может снизить шансы на успех Либерально-демократической партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах 10 июля.