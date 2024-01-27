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Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США

Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США Губернатор Техаса Грег Эбботт готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой.
Другие страны
27 января 2024 г. 01:06
Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США

Губернатор Техаса Грег Эбботт готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры", — сказал чиновник.

В ответ на дополнительный вопрос, каким губернатор видит дальнейшее развитие событий, он подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений.

"Тем не менее, считаю, что эта ситуация разрешится к 20 января следующего года, поскольку следующий президент США будет приведен к присяге и обеспечит безопасность границ", — пояснил Эбботт, намекая тем самым на возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа.

Напомним, что раннее нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.

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Версия на азербайджанском языке Texas qubernatoru ABŞ hakimiyyəti ilə münaqişəyə hazır olduğunu bildirib

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