Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы из-за отказа администрации бывшего президента Джо Байдена "выполнять свою работу" на протяжении последних четырех лет.
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В своем письме губернатор заявляет, что политика Байдена оставила Техас и остальную Америку беззащитными перед беспрецедентным проникновением жестоких преступников, террористов и других враждебных иностранных игроков.
"В общей сложности Техас потратил более 11,1 миллиарда долларов на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы", - отмечается в письме.