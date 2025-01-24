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Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы из-за отказа администрации бывшего президента Джо Байдена "выполнять свою работу" на протяжени
Другие страны
24 января 2025 г. 03:18
Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы из-за отказа администрации бывшего президента Джо Байдена "выполнять свою работу" на протяжении последних четырех лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в послании лидерам конгресса, опубликованном на сайте губернатора.

В своем письме губернатор заявляет, что политика Байдена оставила Техас и остальную Америку беззащитными перед беспрецедентным проникновением жестоких преступников, террористов и других враждебных иностранных игроков.

"В общей сложности Техас потратил более 11,1 миллиарда долларов на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы", - отмечается в письме.

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