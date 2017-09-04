Губернатор Техаса оценил ущерб от "Харви" в 150-180 млрд долларов США

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату потребуется астрономическая сумма - 150-180 млрд долларов США, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Таким образом, "Харви" является самым разрушительным стихийным бедствием в США.

"Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году, сказал губернатор в интервью Fox News.

Согласно официальным оценкам Вашингтона, "Катрина" обошлась экономике США в 125 млрд долларов США.

Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон. Ураган "Харви" должен стать тревожным звонком для местных чиновников, утверждает Лонг.

Восстановительные работы в Техасе и Луизиане уже начались, несмотря на то, что вода еще не спала окончательно.

В воскресенье предложение о финансовой помощи жертвам урагана "Харви" поступило из весьма неожиданного источника - от правительства Венесуэлы.

В результате урагана "Харви" погибли по меньшей мере 47 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, дома как минимум 43 тысяч американцев полностью разрушены. Правительство США уже запросило у конгресса 7,85 млрд долларов для покрытия первоначальных расходов на восстановительные работы.