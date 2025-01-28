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Губернатор Техаса направит более 400 военных на границу с Мексикой

Губернатор Техаса направит более 400 военных на границу с Мексикой Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.
Другие страны
28 января 2025 г. 12:43
Губернатор Техаса направит более 400 военных на границу с Мексикой

Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился направить более 400 дополнительных военных, а также самолеты и вертолеты на границу с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении офиса губернатора.

"Тактические пограничные силы Техаса направят более 400 дополнительных солдат, а также самолеты C-130 и вертолеты Chinook, которые присоединятся к тысячам военных Национальной гвардии Техаса, уже развернутых на границе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса губернатора.

Отмечается, что на протяжении последних четырех лет Техас "противостоял пограничному кризису администрации экс-президента Джо Байдена и их отказу защищать американцев".

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