Губернатор штата Флорида объявил режим ЧП из-за урагана "Ирма"

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор штата Флорида Рик Скотт объявил о введении чрезвычайного положения на территории всех подконтрольных ему округов из-за надвигающегося урагана "Ирма".

Как передает Report, об этом сoобщает РТ.

"Ураган "Ирма" представляет серьёзную угрозу для всего штата Флорида и требует принятия своевременных мер предосторожности для защиты населения, критически важной инфраструктуры и общего благосостояния штата", — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Пуэрто-Рико ввёл режим ЧП из-за урагана "Ирма", который, по последним данным, усилился до четвёртой категории.