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    Губернатор штата Флорида объявил режим ЧП из-за урагана "Ирма"

    Ураган представляет серьёзную угрозу для всего штата Флорида

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор штата Флорида Рик Скотт объявил о введении чрезвычайного положения на территории всех подконтрольных ему округов из-за надвигающегося урагана "Ирма".

    Как передает Report, об этом сoобщает РТ.

    "Ураган "Ирма" представляет серьёзную угрозу для всего штата Флорида и требует принятия своевременных мер предосторожности для защиты населения, критически важной инфраструктуры и общего благосостояния штата", — говорится в заявлении.

    Ранее губернатор Пуэрто-Рико ввёл режим ЧП из-за урагана "Ирма", который, по последним данным, усилился до четвёртой категории.

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