Губернатор штата Джорджия объявил об эвакуации из-за урагана "Дориан" - ОБНОВЛЕНО - 3

Губернатор штата США Джорджия Брайан Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за надвигающегося урагана "Дориан".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, заявление он разместил на своей странице в Twitter.

"Люди, проживающие к востоку от (автомагистрали) I-95 в округах Чатем, Брайан, Либерти, Макинтош, Глинн и Камден, должны в обязательном порядке эвакуироваться начиная с 12.00 (20.00 по бакинскому времени) в понедельник", - говорится в заявлении.

***04:20

В штате Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан».

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана «Дориан»

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что данный приказ затронет около 1 млн человек.

Ранее из-за приближения урагана «Дориан» режим чрезвычайной ситуации был введён в штате Северная Каролина.

***21:41

Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

***19:50

Американские федеральные власти считают, что ураган "Дориан" после прохождения над северной частью Багамских островов потеряет силу и замедлит свое продвижение.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн.

"Ураган пройдет над северными островами Багам и, как мы ожидаем, утихнет примерно в 60 милях от побережья", - информировал Макэлинэн. "Ураган не нанесет прямой удар по суше, однако это не делает его безопасным. На самом деле "Дориан" несет с собой ветер, который нанесет удар по побережью Флориды, вызовет длительные ливни и мощный шторм", - предупредил он.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny