​Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку

Рикардо Россельо сложил в пятницу с себя полномочия губернатора Пуэрто-Рико, его обязанности временно будет исполнять представитель этого ассоциированного с США островного государства в нижней палате американского Конгресса Педро Пьерлуиси Уррутия.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter Россельо.

"В соответствии с этим юридическим порядком Педро Пьерлуиси, будучи выдвинут на должность госсекретаря в период завершения сессии (парламента), после приведения к присяге приступит к исполнению обязанностей нового губернатора до истечения срока мандата (ушедшего в отставку губернатора)", - пояснил Россельо.