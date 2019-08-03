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Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку

​Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку

Рикардо Россельо сложил в пятницу с себя полномочия губернатора Пуэрто-Рико, его обязанности временно будет исполнять представитель этого ассоциированного с США островного государства в нижней палате американского Конгресса Педро Пьерлуиси Уррутия.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter Россельо.

"В соответствии с этим юридическим порядком Педро Пьерлуиси, будучи выдвинут на должность госсекретаря в период завершения сессии (парламента), после приведения к присяге приступит к исполнению обязанностей нового губернатора до истечения срока мандата (ушедшего в отставку губернатора)", - пояснил Россельо.

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