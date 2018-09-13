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    Губернатор Пуэрто-Рико отреагировал на слова Трампа относительно числа жертв ураганов

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/  Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о количестве жертв обрушившихся на остров в 2017 году ураганов. 

    Об этом сообщает CBS, передает Report.  «Я должен сказать, что ни жители Пуэрто-Рико, ни жертвы не заслуживают того, чтобы их боль подвергали сомнению», — уточнил он. Ранее Трамп усомнился в точности сообщений о количестве жертв стихии. В августе Росселло заявил, что власти острова намерены признать 2975 человек погибшими в результате урагана «Мария».

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