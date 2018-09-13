Губернатор Пуэрто-Рико отреагировал на слова Трампа относительно числа жертв ураганов

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о количестве жертв обрушившихся на остров в 2017 году ураганов.

Об этом сообщает CBS, передает Report. «Я должен сказать, что ни жители Пуэрто-Рико, ни жертвы не заслуживают того, чтобы их боль подвергали сомнению», — уточнил он. Ранее Трамп усомнился в точности сообщений о количестве жертв стихии. В августе Росселло заявил, что власти острова намерены признать 2975 человек погибшими в результате урагана «Мария».