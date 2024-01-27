Губернатор Оклахомы пообещал направить в Техас нацгвардию из-за мигрантов

Губернатор штата Оклахома, республиканец Кевин Ститт выразил готовность направить в находящийся южнее штат Техас войска национальной гвардии из-за ситуации с мигрантами на границе с Мексикой.

Губернатор штата Оклахома, республиканец Кевин Ститт выразил готовность направить в находящийся южнее штат Техас войска национальной гвардии из-за ситуации с мигрантами на границе с Мексикой.

Как сообщает Report, об этом политик заявил в эфире Fox News.

"Абсолютно точно я уже поговорил со своим генералом Томасом Мансино мы будем на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом", — сказал Ститт.



Двумя днями ранее 25 губернаторов-республиканцев поддержали власти Техаса в том, что они имеют право использовать "все инструменты и стратегии, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы".

Между властями штата и федеральным правительством уже долгое время длится конфликт на почве несогласованности действий в борьбе с мигрантами.