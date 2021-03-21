Губернатор Нью-Йорка не намерен оставлять пост, несмотря на обвинения в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо не планирует подавать в отставку, несмотря на растущее число обвинений в неподобающем поведении в его адрес

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо не планирует подавать в отставку, несмотря на растущее число обвинений в неподобающем поведении в его адрес.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

"Он не уйдет в отставку. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы он ушел. На это нет причин", - приводит газета слова источника, знакомого с ситуацией.

По его мнению, Куомо наилучшим образом проявляет себя в кризисных ситуациях. "Он всегда таким был. В тяжелые времена проявляются его лучшие качества", - указал источник издания. В минувшую среду губернатор Нью-Йорка заявил, что не намерен комментировать обвинения в домогательствах до завершения разбирательства, инициированного местными законодателями.

Ранее несколько женщин, в том числе бывшие подчиненные губернатора, обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в домогательствах или неподобающем поведении. 19 марта к их числу присоединилась нынешняя помощница Куомо, которая утверждает, что губернатор позволял себе оценочные высказывания касательно ее внешности, интересовался ее личной жизнью, а также без спроса трогал ее подругу, тоже работающую в администрации штата. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору в этом случае нужно будет оставить свой пост.