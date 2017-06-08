Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Если Белый дом хочет депортировать иммигрантов, то пусть начнет с меня". Как сообщает Report cо ссылкой на Fox News, об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо, выступая перед собравшимися в городе Нью-Йорк.

Куомо, чей дед Андреа иммигрировал из Италии, сказал, что всех, кто не принадлежат к онондага, мохаук и другим племенам на той территории, где образован штат Нью-Йорк, можно назвать иммигрантами.

Напомним, Трамп вскоре после инаугурации выступил инициатором ужесточения иммиграционного законодательства. В частности, он неоднократно издавал указы, затрудняющие въезд в США выходцам из ряда стран с преимущественно мусульманским вероисповеданием населения, однако судебные власти блокировали эти решения.