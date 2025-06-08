Губернатор Калифорнии выступил против решения Трампа ввести войска в штат

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа ввести войска Нацгвардии в штат "целенаправленно провокационным". По его словам, местные правоохранительные органы контролируют ситуацию, а федеральные власти просто создают спектакль.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа ввести войска Нацгвардии в штат "целенаправленно провокационным". По его словам, местные правоохранительные органы контролируют ситуацию, а федеральные власти просто создают спектакль.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Белый дом оправдывает развертывание войск необходимостью "пресечь беззаконие и остановить вторжение нелегальных преступников". Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что демократы Калифорнии "полностью пренебрегли обязанностью защищать граждан". При этом, по данным полиции Лос-Анджелеса, протесты в субботу оставались мирными.

В пригороде Парамаунт для разгона демонстрантов применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека были арестованы. Протесты вспыхнули после задержания 44 мигрантов в ходе рейдов иммиграционной службы.

Официальные источники в правоохранительных органах называют развертывание Нацгвардии чрезмерной мерой, которая может дать обратный эффект. Это первое с 1992 года принудительное направление войск в Лос-Анджелес без запроса властей штата.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста.