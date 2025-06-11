Губернатор Калифорнии призвал американцев противостоять Трампу

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять президенту Дональду Трампу и его политике.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять президенту Дональду Трампу и его политике.

Как передает Report , об этом он заявил в своем обращении в эфире телеканала CNBC.

По его словам, Трамп хочет, чтобы американцы "молчали". Политик отметил, что Калифорния может стать первым штатом на пути Трампа, но на этом все не закончится.

"Не поддавайтесь ему. Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал", — сказал Ньюсом.

Глава полицейского управления города Джим Макдоннелл заявил, что во вторник было задержано 197 демонстрантов.

"В субботу полиция Лос-Анджелеса задержала 27 человек, в воскресенье этот показатель вырос до 40. В понедельник количество задержаний увеличилось до 114, а за один лишь сегодняшний день мы произвели 197 арестов", - сказал он на пресс-конференции.

Отметим, что беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Белый дом объявил о вводе в город бойцов Национальной гвардии.