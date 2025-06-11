Губернатор Калифорнии потребовал остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса администрацией президента США Дональда Трампа.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом он написал в соцсети Х.

"Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса", - заявил Ньюсом, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.

Отметим, что беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что всего во время протестов против миграционной политики Трампа в США задержаны 170 человек.