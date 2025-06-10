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Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа, Пентагон и Хегсета

Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа, Пентагон и Хегсета Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета.
Другие страны
10 июня 2025 г. 08:05
Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа, Пентагон и Хегсета

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета.

Как передает Report, об этом глава штата написал в соцсети Х.

Он утверждает, что решение направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов противоречит конституции страны.

"Основатели закрепили эти принципы в нашей конституции — правительство должно быть подотчетным своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением", - написал Ньюсом в соцсети X.

В самой жалобе (.pdf), которую власти Калифорнии подали в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, говорится, что решение Белого дома о мобилизации Нацгвардии нарушает суверенитет штата. Закон о развертывании войск, которым воспользовался Дональд Трамп, может применяться в случае мятежа. Он также обязывает президента заручиться поддержкой губернатора для ввода Нацгвардии в штат.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniya qubernatoru Trampı, Pentaqonu və müdafiə nazirini məhkəməyə verib

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