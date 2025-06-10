Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа, Пентагон и Хегсета

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета.

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета.

Как передает Report , об этом глава штата написал в соцсети Х.

Он утверждает, что решение направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов противоречит конституции страны.

"Основатели закрепили эти принципы в нашей конституции — правительство должно быть подотчетным своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением", - написал Ньюсом в соцсети X.