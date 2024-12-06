Губернатор Калифорнии объявил в штате чрезвычайное положение

В американском штате Калифорния после произошедшего ранее землетрясения магнитудой 7,0 был объявлен режим чрезвычайного положения (ЧП).
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"Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0", — написал он на своей странице в социальной сети Х.
Ньюсом также подчеркнул, что его команда оперативно работает, чтобы обеспечить безопасность жителей штата.
Напомним, что в Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,0, после чего на западном побережье США была объявлена угроза цунами, которая позднее в тот же день была отменена.