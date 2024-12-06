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Губернатор Калифорнии объявил в штате чрезвычайное положение

Губернатор Калифорнии объявил в штате чрезвычайное положение В американском штате Калифорния после произошедшего ранее землетрясения магнитудой 7,0 был объявлен режим чрезвычайного положения (ЧП).
Другие страны
6 декабря 2024 г. 05:37
Губернатор Калифорнии объявил в штате чрезвычайное положение

В американском штате Калифорния после произошедшего ранее землетрясения магнитудой 7,0 был объявлен режим чрезвычайного положения (ЧП).

Как передает Report, об этом заявил губернатор штат Гэвин Ньюсом.

"Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0", — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Ньюсом также подчеркнул, что его команда оперативно работает, чтобы обеспечить безопасность жителей штата.

Напомним, что в Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,0, после чего на западном побережье США была объявлена угроза цунами, которая позднее в тот же день была отменена.

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