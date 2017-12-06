Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за лесных пожаров

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура к северу от Лос-Анджелеса в связи с крупными лесными пожарами в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте губернатора.

"В округе Вентура объявляется режим ЧС. Эти пожары крайне опасны и быстро распространяются", - подчеркнул Браун. По его словам, местные жители, которые пока остаются в своих домах, должны быть готовы к "немедленной эвакуации по первому требованию".

Пламя во вторник распространились на площади около 180 кв. км. Более 27 тыс. человек уже эвакуированы. По данным газеты The Los Angeles Times, огонь уничтожил около 150 строений. Более 250 тыс. человек остались без электроэнергии.

В борьбе с огнем участвуют около тысячи пожарных. В октябре нынешнего года жертвами пожаров на севере Калифорнии стали 43 человека. Около 10 тыс. зданий были уничтожены или повреждены.