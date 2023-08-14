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Губернатор Гавайев оценил потери от пожаров в 6 млрд долларов

Губернатор Гавайев оценил потери от пожаров в 6 млрд долларов Потери от пожаров на гавайском острове Мауи, которые стали "крупнейшим стихийным бедствием" в истории штата, оцениваются в 6 млрд долларов.
Другие страны
14 августа 2023 г. 09:45
Губернатор Гавайев оценил потери от пожаров в 6 млрд долларов

Потери от пожаров на гавайском острове Мауи, которые стали "крупнейшим стихийным бедствием" в истории штата, оцениваются в 6 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин.

"Потери оцениваются в 6 млрд долларов. <...> [Пожары] стали крупнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо пережили Гавайи <...>, на восстановление потребуется невероятное количество времени", - приводит слова губернатора телеканал CNN. Грин также отметил, что "разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек", при этом 86% из них - жилые дома.

Ранее власти округа Мауи информировали, что число погибших в результате пожаров увеличилось до 93. Пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на город Лахайна, который в результате полностью сгорел.

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Версия на английском языке Hawaii governor estimates damage from wildfire at close to $6 billion

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