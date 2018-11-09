Губернатор Флориды заявил о вбросе голосов на выборах в сенат США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что демократы могли организовать вбросы на выборах в округах Броуард и Палм Бич, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По запросу Р.Скотта было подано два иска по результатам выборов к избирательным комиссиям обоих округов. Он подчеркнул, что руководители комиссий, Бренда Снайпс и Сьюзан Бутчер, не могут разобраться в том, сколько бюллетеней для голосования находится у них на руках.

"Сегодня вечером я попрошу департамент правопорядка Флориды заняться расследованием этой ситуации, и я готов рассмотреть все законные варианты, которые нам доступны", - заявил губернатор.

В ходе своего выступления сам Р.Скотт не предоставил доказательств своих слов о вбросах.