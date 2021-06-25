Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за обрушения дома

Губернатор Флориды Рон Десантис в четверг ввел режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате из-за обрушения жилого дома в городе Серфсайд.

Губернатор Флориды Рон Десантис в четверг ввел режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате из-за обрушения жилого дома в городе Серфсайд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал СNN.

Данные меры позволяют властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов в проведении спасательной операции. К участию в ней, в частности, могут привлечь Национальную гвардию США.

Напомним, что 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погибли три человека, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.