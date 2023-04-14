Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за наводнения

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Брауард из-за наводнения, вызванного сильным ливнем.

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Брауард из-за наводнения, вызванного сильным ливнем.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Брауард в связи с сильным наводнением", - сообщил он. В указанном округе в южной части Флориды расположен крупный город Форт-Лодердейл, наиболее пострадавший от наводнения. По словам губернатора, на месте работают экстренные службы. "Жителям в пострадавших районах следует придерживаться указаний местных властей и избегать мест затопления", - подчеркнул Десантис.

Газета The New York Times информирует, что ливень, начавшийся в понедельник и усилившийся в среду, постепенно ослабевает. За минувшие 24 часа в некоторых районах выпало более 600 мм осадков. Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на метеоролога Анну Торрес-Васкез, такой показатель осадков за сутки чрезвычайно редок для штата Флорида. "Это случается раз в тысячу лет, если не реже", - отмечала она.

В городе Форт-Лодердейл подтоплены дома, закрыты для движения дороги, местный аэропорт, как ожидается, восстановит работу не ранее 05:00 в пятницу (13:00 - бакинское время). Метеорологическая служба штата призвала жителей отказаться от поездок и укрыться на возвышенностях. Информации о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступало.