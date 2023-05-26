Губернатор Флориды собрал $8,2 млн на предвыборную кампанию за 24 часа после ее объявления

Губернатор Флориды Рон Десантис собрал 8,2 млн долларов за первые 24 часа после объявления об участии в президентской гонке 2024 года.

Губернатор Флориды Рон Десантис собрал 8,2 млн долларов за первые 24 часа после объявления об участии в президентской гонке 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

Предвыборный штаб политика сообщил о том, что эти цифры свидетельствует о том, что технические сбои во время прямого эфира в социальной сети Twitter, когда губернатор объявил о выдвижении своей кандидатуры, "не уменьшили энтузиазма доноров". Только за один час кампании удалось собрать 1 млн долларов. Нынешний президент США Джо Байден в 2019 году за первые 24 часа кампании собрал только 6,3 млн долларов, уточняет издание.

По мнению газеты, с помощью этих пожертвований Десантис начнет активно свою предвыборную кампанию, в ходе которой губернатор на следующей неделе посетит 12 городов в трех американских штатах.

Ранее, в среду, Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре следующего года. Соответствующая информация опубликована на сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.