Губернатор Флориды призвал главу ФБР уйти в отставку после перестрелки в школе

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований (ФБР) не отреагировало на полученные в начале января этого года предупреждения о планах Николаса Круза устроить стрельбу в одной из школ штата Флорида, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

В заявлении ФБР отмечается, что некий человек, по его собственным словам, поддерживавший тесные связи с Николасом Крузом, 5 января позвонил на "горячую линию" агентства и предупредил, что у молодого человека есть огнестрельное оружие и намерение убить людей, возможно открыть стрельбу в школе. Однако ФБР, получив эту информацию, не произвело соответствующую проверку.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что агентство продолжает расследование инцидента.

Узнав об этом, губернатор штата Флорида Рик Скотт отметил, что неспособность ФБР предпринять необходимые меры неприемлема.

"Извинения не помогут", - сказал он, призвав К.Рэя уйти в отставку.

Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что уже отдал распоряжение о расследовании процедуры реагирования ведомства и ФБР на потенциальные насильственные акты.

Напомним, что 14 февраля в одной из школ в городе Паркленд на юге штата Флорида произошла стрельба, которая унесла жизни 17 человек, еще 15 пострадали. Стрелок - 19-летний Николас Круз - был учеником этой школы, но его отчислили из-за нарушения дисциплины. После трагедии он был задержан правоохранительными органами.