Губернатор Флориды Десантис заявил о выходе из президентской гонки в США

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о том, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о том, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в X (ранее Twitter).

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", - сказал он.

Десантис также выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.

"У нас были разногласия с Дональдом Трампом. Он превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно. Я выражаю ему свою поддержку", - подчеркнул политик.